Damien FASQUELLE

Intégrant l'INSEEC de Bordeaux en février 2022, je suis à la recherche d'une alternance sur 2 ans au sein d'une entreprise sportive.



En plus de cela, je recherche un CDD toujours dans le domaine sportif de préférence pour accumuler de l'expérience et enrichir mes connaissances.



Mon objectif professionnel est de devenir un spécialiste de haut niveau dans les domaines de marketing sportif, management sportif et de la finance. Je suis motivé et j'irai toujours de l'avant pour réussir.