Damien FERRAROLI

Je suis actuellement en Master Bac +5 Manager en Marketing, Communication et E-business en contrat d'alternance chez Frei Sodiam à Exincourt. Je réalise des missions aussi bien commerciales que marketing.

J'ai validé en 2020 une Formation Bac +3 Responsable Marketing et Commercial et Expérience client en alternance dans l'établissement FAURE, où j'occupais un poste de technico-commercial sédentaire.



Mes compétences :

Organisation

Adaptation

Vente

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

OpenOffice