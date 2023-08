Damien GROLLEAU

Familier de linnovation, je suis curieux et à lécoute, avec une forte orientation électronique, je suis régulièrement en visite dans différentes entreprises en dehors de ma zone de confort (mécanique, composite, joaillerie, médecine chirurgicale et nucléaire, logistique, distribution dénergie, etc.) pour être toujours plus créatif dans les challenges qui me sont confiés.

De mes débuts dans un bureau détude électronique avec de fortes contraintes de design électronique/mécanique pour des produits en B2C, il ma été proposé de rejoindre une société de semi-conducteur qui ma permis de comprendre les contraintes du marketing B2B dans un environnement très pointu du semiconducteur pour redresser le business d'une ligne de produits. Pour réussir cette mission, jai dû faire appel à une école dingénieur pour réaliser des démonstrateurs. Lors de ces échanges, il ma été proposé de prendre la direction du laboratoire de génie électrique et automatique avec de fortes interactions avec les industrielles. De ces relations industrielles, il ma été propose de mettre en place une plateforme régionale dinnovation sur le management de lénergie en travaillant sur la modélisation des systèmes complexes dans les secteurs de lautomobile, de laéronautique, du naval, de lindustrie et de lénergie et douvrir un bureau régional sur Nantes. Lentreprise se développe bien dans des métiers dexpertises en architecture des systèmes en automatique en informatique industrielle et en robotique mobile autonome.

Ce qui me fait lever chaque matin, cest la relation aux autres, être au cœur des innovations humaines et technologiques, trouver des solutions technologiques, stratégiques, financières, humaines pour lentreprise comme pour les clients, manager des projets permettant douvrir de nouvelles perspectives en interne ou en collaboratif dans des groupements dentreprises par exemple.