Damien HODIN

A ce jour, responsable chez Autodistribution, groupe PHE. sur Montauban.



Soucieux du professionnalisme, j'aime le contact avec les gens, leur apporter un service de qualité et pouvoir répondre à leurs attentes.



Savoir être, rigueur, sérieux, adaptabilité, travail en équipe, sens de linitiative, autonome et dynamisme. Toutes ces caractéristiques correspondent à mes valeurs personnelles et professionnelles qui sont indispensables pour progresser, apprendre et se remettre en question.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel