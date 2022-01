Damien LERMINIAUX

► Conception de dispositifs de formation et de communication interne

► Management d’équipe de formation et de production (interne et externe)

► Réponse à appel d’offre et rédaction de cahier des charges

► Rédaction de contenu et veille technologique

► Formation, accompagnement client et suivi de production



De formation et sensibilité scientifique, j'ai occupé les fonctions de consultant pédagogique, formateur, Chef de projet e-learning et digital et Directeur de production digitale en agence de conseil et au sein de plusieurs grands groupes de communication.



J'ai dirigé pendant plus d'un an et demi l’équipe de conception d'une agence d'e-learning, organisé la création des formations continues et des dispositifs mixtes (présentiel et digitaux) ,pris en charge la veille technologique et pédagogique et assuré la rédaction et la soutenance des réponses à appel d'offre client.



Pour des clients, grands compte comme PME, mes missions m’ont amené à superviser, concevoir et produire des supports digitaux de formation, de communication interne et de communication événementielle.



Mes compétences :

Gestion de projet digital

Gestion de projet elearning

Conception rédaction de projets de communication

suivi de clientèle

Digital

E-learning

Web

Community management

Management

Veille technologique

Outils auteur elearning

ELearning

LMS