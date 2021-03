Damien LESTARQUIT

De profil BTS IRIS, j'ai très vite intégré une école de formation(CTI) pour progresser dans le domaine du réseau. Cela m 'as permis de débuter dans le monde du code barre et de la traçabilité. Après avoir fait mes armes auprès de la société DC Line pendant plusieurs années, j'espère avoir atteint un nouveau stade dans l'évolution de ma carrière avec la société ITS. A présent, j'exploite mes compétences auprès de la société Codeo depuis bientôt 10 ans.



Mes compétences :

Unités Code barre.

Produit Mobile

Retail / Scanning

imprimante pour la traçabilité des produits ou des personnes.

Support client / hotline

Gestion de la production

Création de cahier des charges clients