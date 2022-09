Damien LHÉOTÉ

Je suis formateur & tuteur, en communication graphique et en gestion documentaire. J’anime des modules de cours dans des dispositifs présentiel, à distance ou mixte. J’exerce ce métier depuis plus de 20 ans. J’accompagne des apprenants à utiliser les technologies de l'information et de la communication, à travers les logiciels de traitement de texte, de présentation, de mise en page, de dessin et de retouche photos, principalement.

J’ai une bonne culture du Web même si je reconnais que mes clients historiques travaillent autour du Print. Je maitrise la chaine graphique et la gestion des couleurs. Je suis à l’aise dans l’installation et la configuration des périphériques et des postes de travail.

Je m’oriente, aujourd’hui, vers la conception/réalisation de modules d’apprentissage. J’ai une première expérience dans la réalisation de ressources multimédia allant jusqu’à la mise en ligne dans le LMS. J’aimerai intégrer une équipe pour produire des contenus de formation.

J’apprécie le travail en équipe, je sais analyser des besoins, définir des objectifs, exécuter les consignes d’auteur, concevoir et réaliser des modules de cours, animer des sessions de formation.



Mon offre de services s’articule autour de :

- L’adaptation de ressources de formation pour une mise en ligne.

- La production de quiz, infographies, tutoriels, guide utilisateurs, fiches mémo, vidéos.

- La mise en forme de présentations, de catalogues, de supports de communication.

- La retouche photo.





Mes compétences :

Microsoft Office

Tutorat

Assistance administrative

Assistance utilisateurs

Ingénierie de formation

Assistanat commercial