Damien MEZY

Outre leur fonction traditionnelle d'évaluateur de dommages pour le compte des assureurs, et leur mission de sécurité routière, auxiliaire des pouvoirs publics, dans le cadre des procedures relatives aux véhicules gravement endommagés (V.G.E), les experts en automobile diplômés d'état sont également à la disposition des usagers de l'automobile pour leur apporter conseils et assistance dans toutes les difficultés que peut revétir la possession ou l'usage d'un véhicule, à commencer par son achat.

L'expert en automobile est en effet habilité à évaluer la valeur de remplacement d'un véhicule, à déterminer la méthode et le coût de la remise en état d'un dommage,qu'elle que soit la nature de l'évènement qui la génère, à rechercher la cause ou l'origine d'un désordre et son imputabilité.



Mes compétences :

Automobile

Juridique