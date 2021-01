Damien POCTHIER

Fort de mes 20 ans d'expériences dans différents secteurs industriels (défense, sidérurgie, dispositifs médicaux, Life Science), qui ont chacun leur contraintes techniques ou réglementaires (ISO 9001, ISO 13485, ISO 14971, IEC62304, NF EN 16442, ISO 13485), je suis disponible pour vous proposer mon expérience et mes compétences.

Je suis en recherche de nouveaux challenges et suis doté d'une forte capacité de travail et d'adaptation. De caractère persévérant et rigoureux, je m'implique fortement dans mon travail, et j’apporte une grande importance à l’écoute afin de faire progresser mes équipes.



Mes compétences :

Project Management

Continuous Improvement

Support avant vente et après vente

Report Writing

Teamwork

Specifications

Allen-Bradley

Linux

ISO 900X Standard

Microsoft Office

Microsoft Project

Microsoft Visio

Post Sales

Pre sales

SAP PLM

Siemens Hardware

V-Model

Ethernet

Validation Testing

Image Processing

FTP

Matlab

Microsoft Visual C/C++

Microsoft Windows

Microsoft Windows 10

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 8

Microsoft Windows 9x

OpenGL

Programmable Logic Controller

Sun Solaris

TCP/IP

UNIX

Ubuntu

VM

VMware

Siemens

Automatisme

Schneider

Automatismes industriels

Automatisation

Automation