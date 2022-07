Damien SEKULARAC

Une double compétence en management organisation & conduite du changement et digital product management :



->8 ans de passion dans la conduite du changement, 8 ans dans la communication (dont digitale),

- "communiquer les énergies créatives avec sens" pour créer des passerelles entre les ressources humaines et les technologies informatiques,

- Responsable Change et Digital Product management, avec 200 à 15.000 parties prenantes en tant que Directeur de programme Change,

- Concevoir et mettre en œuvre la stratégie, le plan de changement, les plans de communication et de formation et d'accompagnement,

- Élaborer personnellement (en anglais) plus de 50 livrables programme ou digitaux et supports de communication et de formation,

- Maintenir le déploiement agile* de la feuille de route (ressources, actions, temps) incluant les initiatives des parties prenantes,

*avec différentes méthodologies (comme ADKAR Prosci) avec une forte attention à l'apprentissage continu et au renforcement,

- Management digital, agile et scrum de 6 pairs, 12-18 prestataires et 194 collaborateurs en communautés...





Ces dernières années, jai mené des projets de transformation et conduite du changement (dont en réseaux) ayant impacté des populations entre 200 et 15.000 collaborateurs :

- dans de nombreux secteurs (énergies, industrie, services, institutions),

- autour de problématiques diverses (matérielles ou collaboratives),

- sur l'ensemble des phases projets (depuis le cadrage jusquà la pérennisation des actions) et

- à divers niveaux opérationnels (depuis le top management jusquaux actions concrètes sur le terrain).



Citations Client(e)s :

- "sur nos projets, Damien amène une belle énergie, partout où il passe",

- "avec lui on sait où on va, c'est simple et clair ; on sait ce que l'on a à faire",

- "quand on voit cela (cordialité des Collaborateurs, suite à projet réussi) soit tu es quelqu'un qui a réussi sa vie, soit tu as fait du super boulot",

- "Damien on n'a pas besoin de le piloter (comme prestataire). On sait que ce sera fait :) il faut le laisse travailler",

- ...