Damien VENTURA

Mes 20 ans d'expérience en tant que technico-commercial export, au sein d'un grand groupe puis d'une PME (tous deux fabricants d'équipements industriels leader sur leur marché), m'ont permis de comprendre ce que signifiait l'expression "service client" indissociable des notions de réactivité, d'adaptabilité et d'expertise. Les problématiques liées à la satisfaction client peuvent être réduites à leur minimum lorsque l'on sait construire une relation pérenne avec son client qui devient alors un partenaire sur le long terme...



Mes compétences Commerce-Vente-Marketing en quelques lignes:

Stratégie et développement commercial

Commerce international / Import-Export

Prospection commerciale

Vente / Techniques de vente / Elaboration de supports d'aide à la vente

Fidélisation / négociation client

Administration des ventes / Logistique



Communication / Marketing (opérationnel et stratégique)

Salons professionnels à l'international / Evénementiel



Achats / Négociation achats

Langue étrangère maitrisée : anglais (notions espagnol et italien)