3% est un réseau national immobilier à honoraires réduits à 3%, c’est aujourd’hui la réponse attendue par les vendeurs et les acheteurs !



Dans le cadre de son développement nous recherchons un agent mandataire en immobilier (H/F).

Statut indépendant, Agent Commercial (Activité compatible avec le statut d'Auto Entrepreneur).



Vous souhaitez devenir votre propre patron en créant votre entreprise mais tout en étant soutenu dans un réseau, fixer vos propres objectifs, développer votre secteur, exercer une activité humainement enrichissante et financièrement lucrative ?



Vous avez la fibre commerciale, vous savez qu’il faut semer pour récolter, vous savez vous rendre disponible, vous bénéficiez d’une certaine maturité professionnelle ?



Nous vous offrons :

- La possibilité de travailler sous la marque 3%.

- Un secteur réservé (un seul mandataire 3% par secteur de 30-40000 hab)

- Une formation gratuite au métier, un accompagnement proche pour vos débuts.

- Aucun droit d’entrée.

- Soutien technique, juridique, opérationnel.

- La mutualisation de vos annonces de vente sur le net.



DEMANDEZ NOTRE PLAQUETTE DE PRESENTATION PAR MAIL (format PDF) ET COMPAREZ !!



Pour toute information,

contactez Damien Verscheure Responsable développement

au 06 98 68 78 24 ou par mail.