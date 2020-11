Licencié en Sciences Commerciales et Financières, jai une expérience de 15 années en management déquipes commerciales et marketing dans une PME de taille moyenne (environ 100 personnes).

Je souhaite minvestir dans un projet professionnel de qualité en tant que manager opérationnel : gérer des collaborateurs et coordonner les différentes dimensions de lactivité afin de pouvoir atteindre des objectifs ambitieux avec des produits apportant une réelle valeur ajoutée.