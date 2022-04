Qui suis-je ?

Je m'appelle Dan Leconteur. Je suis colporteur de mots.

J'écris des contes, me produits en spectacle et organise des ateliers-contes, avec comme thème "Les Droits de Enfants", dans les collèges et les lycées en utilisant principalement comme support le conte "La Communauté des Sceaux"..

J'ai déjà édité un livre, un recueil de ses contes "La Route ou le Sentier ?"...

Actuellement, une souscription pour la sortie de la deuxième édition (que j'auto-édite) est proposé : http://dan-leconteur.fr/livre.php

Les contes abordent des sujets comme :

- Notre seconde chance (le respect de la planète et l'importance du Présent),

- L'Orchidée blanche et le papillon (le respect de la femme et le droit au changement),

- La petite étoile qui avait peur de la nuit la peur et la confiance en soi),

- La Communauté des sceaux (les droits des enfants)



Les spectacles sont ouverts à tout public.





A la suite de l'écriture du conte "La Communauté des sceaux", Dan Leconteur, sa fille Jessica et son compagnon, décident de fonder l'association du même nom. Le conte "La Communauté des Sceaux" a été écrit dans le but de créer cette association.



La Communauté des Sceaux a reçu le prix de la meilleure animation au Festival International des Droits de l'Enfant de Cannes 2011 avec le spectacle de conte de Dan Leconteur et les interventions dans les établissements scolaires.



Qu'est-ce que "La Communauté des Sceaux" ?

http://coho-so.fr



Cette association, pour le respect des Droits des Enfants, a plusieurs objectifs :





1) Valoriser et promouvoir les Droits des Enfants par des spectacles et en créant des objets dérivés du conte.(fournitures scolaires, tee-shirt, services de verre à jus de fruits, personnages, calendriers...)

- Une affiche sur les Droits des Enfants est téléchargeable gratuitement dans plusieurs langues (Breton, Corse, Russe, Italien...) sur Internet : http://coho-so.fr/Affiche-page.php

- La vente des produits sera au prix de revient avec une possibilité de dons (La participation consciente)

- Une Charte pour le respect des enfants au travail : Signature de cette charte par les entreprise : voir http://coho-so.fr/Charte_travail.php



2) Aider à financer des projets d'aide à l'enfance.



L'adhésion est un engagement à respecter les Droits des Enfants.

Une bague, le Sceaux de la Communauté des Sceaux, qui sera une reconnaissance entre les membres, sera offerte à chaque nouvel adhérent.



Pour plus d'information : http://dan-leconteur.fr



Mes compétences :

Conteur

Spectacle