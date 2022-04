Dan NARAYANIN MAMINDY

Étudiant en L3, j'ai pour objectif d'être diplômé d'un Master Grande École spécialisé en Global Luxury Mangement. De plus j'aimerais m'orienter vers le Marketing et plus précisément la gestion de la marque pour être à mi-chemin entre Marketing et Communication.

Je m'intéresse aussi à l'essor de la Communication via la sphère digitale (Community Management).

Mon background atypique et multiculturel entre la France et l'Inde, ma curiosité et ma rigueur seront mes principaux atouts pour réussir mon entrée dans le monde de l'entreprise.



Je suis à la recherche d'un stage de 4 mois pour la période de Mai à Août 2015, dans une grande maison de luxe, en vente.



Mes compétences :

Créativité

Dynamisme

Enthousiasme

Humour