Dan Nataf, 28 ans, Diplômé d'un D.U.T en technique de Commercialisation.



De 2003, je créé ma première société de marketing direct, faisant partie des précurseurs dans le milieu des campagnes fax et mail.



En 2007, je m'expatrie à l'étranger et travaille pour un Magazine sur le Net en tant que directeur Commercial.

Ce site me permit d'optimiser mes connaissances en marketing Direct.



Fin 2008, je lance le site LND Communication, basé justement sur un système permettant de délivrer de manière optimale nos messages lors de campagnes email.



Aujourd'hui, nous sommes en constante recherche de systèmes et de programmes permettant de mieux communiquer.



Je reste à votre entière disposition pour vos futures campagnes Email ou fax.



A très bientôt.



Mes compétences :

Marketing