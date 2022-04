Dan NGUYEN

Ingénieur de formation, j'ai crée après mes études une entreprise dans un secteur émergent à l'époque : l'aquaculture. J'ai par la suite développé et diversifié l'activité notamment par une entreprise commerciale. Depuis quelques années, je me suis réorienté vers l’accompagnement des créateurs d'entreprise.



Mes points d'intérêt professionnels :

- la phase d'émergence : "de l'idée au projet"

- la créativité, l'innovation et l'adaptation au changement dans des domaines variés : positionnement, business model, commercial, organisation ...

- l'entrepreneuriat (y compris social)



Mes compétences :

Formation

Création d'entreprise

Conseil

Créativité