Dan Ni DENG

Diplômée d'un Master Banque et Finance à l’IAE (Institut d’Administration des Entreprises) Saint-Etienne en 2013. Bien que n'étant pas diplômée d'une grande école, je possède toutes les compétences nécessaires pour ma future carrière. De plus, mon parcours de formation a été ponctué de plusieurs stages me permettant une vision complète de l'activité bancaire.



Vivant en France depuis 5 ans, j’ai appris à connaître les spécificités de la culture française, et ainsi acquis une vision globale du fonctionnement et des qualités asiatiques et occidentales. De plus, résidant désormais seule en France, j’ai bien développé à la fois mes capacités d’adaptation et mon autonomie. Mes études, mes expériences professionnelles qui combinent projets en groupe et travail individuel, m’ont aidé à renforcer mon sens de l’organisation, ma rigueur et ma polyvalence. Mon objectif est de mettre cette ouverture culturelle au service de mon métier pour faire lien entre la Chine et la France.



Avec cette expérience, je puisse enrichir l'entreprise qui m'accueillier en lui proposant un regard neuf, une certaine expérience en relation clientèle, mon dynamisme, ma capacité d'adaptation, ma motivation pour réussir. Ainsi mettre en place avec eux un nouveau projet commercial, une stratégie d'entreprise, de nouveaux outils de communication qui pourraient contribuer à leur essor.



Si vous êtes intéressés par mon profil, vous souhaitez me donner des conseils et/ou des contacts n'hésitez pas à me contacter : danni.deng@yahoo.fr







Mes compétences :

Adaptabilité à toute épreuve

Esprit d'ouverture

Esprit d'équipe

Polyvalante

Goût de la rencontre avec les autres

Analyse financière

Gout du risque

Goût de la reflexion et du travail bien fait