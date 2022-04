Dan PHILIP

Je suis retraité du secteur automobile où j'ai exercé des fonctions de direction.

Après une carrière diversifiée, j'ai connu la grande distribution en étant directeur du service automobile d'un hypermarché de la région Stéphanoise pendant 10 ans et directeur régional d'un groupe de grossiste en pièces détachées automobile, toujours à saint Etienne (42)pendant 5 ans.

Ensuite, j'ai créer une société holding de centre auto, transports messagerie et gadgeterie dont j'ai été le PDG pendant trois années.

Je suis ensuite allé dans la région PACA après avoir cessé mon activité de la Holding et j'ai rejoint un hypermarché où j'ai dirigé le secteur automobile (carburant,centre auto, etc) pendant six ans, j'ai rejoins le groupe FRANCE AUTO PIÈCES en 1998 où j'ai exercé la fonction de Responsable Régional PACA jusqu'à un souci de santé important qui m'a obligé à prendre ma retraite à l'âge de 60 ans.

Remis physiquement après une année de galère physique et morale, toujours dans ma maladie et je me suis vite ennuyé. J’ai intégré un groupe de e-commerce sur internet ou je suis parvenu au poste de Directeur Marketing en un an.

J'ai aussi mis en place plusieurs affiliations avec différentes plates-forme de produits divers.

Dernièrement, il y a maintenant deux ans j'ai rejoins le groupe OPWH comme Partenaire Officiel pour les Hébergements web pros, je participe à l'évolution et la distribution des produits.



Mes compétences :

Conseil

Responsable

Manager

Directeur marketing

Gestionnaire

Entrepreneuriat