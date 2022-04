Dan RAPSON

Etudiant en dernière année d’école de commerce (Telecom Ecole de Management – ex INT) spécialisé dans les systèmes d'information.

Fort de plusieurs expériences professionnelles, y compris dans un des leaders du secteur informatique, je vise à l’issue de ma formation (Septembre 2015) un poste de Consultant IT dans un cabinet de conseil en systèmes d’information.

De nature sociable et force de proposition, j’aimerais retrouver dans ma prochaine expérience la possibilité de travailler dans un environnement multi-culturel, et ainsi avoir la chance de travailler sur des projets d'envergure international.





Mes compétences :

Management opérationnel

SAP

Microsoft Office

Lotus Notes