Dan SERFATY

Après quelques mois de décompression suite à mon départ de Viadeo, période pendant laquelle je découvre - et deviens addict de - Kitesurf, je m'investis financièrement (beaucoup) et opérationnellement (un peu moins) dans un nouveau projet au potentiel gigantesque: MyPassPro. Affaire à suivre...



En parallèle, j'accompagne activement le lancement d'un formidable projet, Food Hotel Tech, le 1er Salon du Digital dédié exclusivement à l’Hôtellerie et la Restauration. 2500 visiteurs sont attendus sur 4000 m2 les 28 et 29 Novembre à Paris-Porte de la Vilette pour rencontrer les acteurs clés des technologies dédiées à l'Hotellerie Restauration. Start-ups de la Food Tech, du Delivery, des services à l'Hotellerie... c'est le moment de vous montrer! Plus ici:Array



Né en 1966 à Strasbourg - Marié 3 enfants

Trilingue Français-Anglais-Italien et bientôt la quatrième j'espère (Chinois)



