Dan-Tâm COSTA

Ingénieur INSA en génie des procédés, ma sensibilité à l'environnement m'a guidé vers le secteur des éco-industries. Le traitement de l'eau et des déchets sont devenus mon domaine de prédilection, alors que la méthanisation est aujourd'hui une véritable passion. D'une part, je suis fasciné par la diversité des technologies et des utilisations de ce procédé, d'autre part, la nécessité de développer cette filière comme un pilier de la transition énergétique est une conviction.



Ma très forte implication dans les milieux associatifs et mon ouverture d'esprit me permettent d'avoir un regard critique sur le travail et les méthodes dans l'industrie de l'environnement. L'écologie est une affaire d'Hommes avant les enjeux techniques et financiers, c'est pourquoi j'aspire à découvrir des voies alternatives, participatives et collaboratives pour la gestion de nos déchets et de notre énergie.



De par mes expériences variées, j'ai mis en valeur mes compétences en organisation, management humain et de projets, ainsi que ma culture dans le domaine de la méthanisation. Mon objectif est de me construire un parcours qui me permettra d'agir pour cette filière. J'ai notamment travaillé pour une entreprise allemande ainsi que sur un site de méthanisation agro-industriel. L'exploitation des installations qui fera suite au déploiement actuel de celles-ci, me semble être un point clé pour les années avenirs.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil et mes valeurs vous intéressent.



Mes compétences :

Biogaz

Environnement

Management

Méthanisation

Organisation

Travail en équipe

Filres plantées