Dan Thuy VO

Mes compétences :

Microcontroleur

Informatique embarquée

C

C++

Développement informatique

Conception UML

Gestion de projet

Adobe Illustrator

Adobe Indesign

Adobe Photoshop

C Programming Language

Cascading Style Sheets

Exel

HTML

JavaScript

LINUX Ubuntu Debian

Mac OS High Sierra

Macromedia Dreamweaver

Microsoft Office

Microsoft PowerPoint

Microsoft Windows 10

Microsoft Word

Personal Home Page

XML