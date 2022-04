Dan VALENSI

Tombé dans le décisionnelle un peu par hasard, je m'y suis vite pris de passion. Après un petit passage chez la concurrence (y'as pas que Qlik dans la vie), je suis revenu du coté suédois. Et oui, ils font de bons meubles et en plus de bons outils décisionelles.



Hormis les meubles et les logiciels décisonelles suédois, je suis un trés grand fan de football américain sans jamais avoir essayé de le pratiquer. Allez comprendre !



Pour rester serieux, j'accorde une grande importance aux échanges et à la communication dans l'optique d'avoir la meilleure ambiance de travail possible



Mes compétences :

Qlikview

Reportive

Business objects

Talend Open Studio

Informatique Décisionnelle BI

Business Intelligence

AMOA

SIRH

QlikSense