Je me présente, je suis Dan-Vandy Phang, un étudiant déterminé à la recherche de l’entreprise idéale pour effectuer mon alternance l’année prochaine.



Actuellement, je finalise mon DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet pour rejoindre une Licence Professionnelle E-Commerce et Marketing Numérique. J’aime mettre à profit mes compétences en informatique et en marketing à bon escient. Ma curiosité et ma créativité ne cessent d’ évoluer. Rigoureux et passionné, j’aime travailler en équipe pour imaginer de nouvelles créations.



Mes compétences :

Wordpress

HTML 5

Adobe After Effects

Adobe Photoshop

Adobe Premiere Pro

Adobe InDesign

Google analytics

CSS 3

Google Adwords