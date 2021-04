Dana EL ASSAD

Passionnée par la recherche et les cosmétiques, c'est au sein de la recherche et développement cosmétique que je souhaite orienter ma carrière professionnelle.

Je suis à l'écoute d'opportunités.

Vous pouvez me contacter par mail: dana.elassad@hotmail.fr



Mes compétences :

Formulation (différentes galéniques)

Matières premières cosmétiques

Techniques d'analyses (chromatographie, spectrométrie de masse, imagerie moléculaire)

Techniques de laboratoire

Extraction, purification de composés naturels

Gestion de projet