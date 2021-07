Daniel ALLIO

Star Music Production est spécialisée dans les spectacles.



Notre catalogue est au service des organisateurs de spectacles pour leur :

Programmation de saison culturelle

Programmation de festivités

Soirée dentreprise / Soirée événementielle

Programmation de Club



Pour toutes vos programmations culturelles et événementielles, vos animations et festivités, Star Music Production est à votre disposition pour analyser vos besoins, car faire de votre manifestation un événement unique et inoubliable, est le seul objectif que nous nous fixons.



Star Music Production dispose dun catalogue riche dartistes et de spectacles. De la variété, de lhumour, des spectacles musicaux, des hommages et tributes, du théâtre, des plateaux dartistes...