Daniel ANUSCA

Marketing et développement commercial national et a l`international, marketing direct, promotion des produits, prospection commerciale et bien plus… apportées par un seul professionnel et unique service, « rapide et intelligent »- Wise and Fast Service S.R.L



Nous veillerons à ce que tout soit fait pour le développement des ventes de vos produits ou services.

Nous appliquons des stratégies marketing personnalisées pour chaque projet de marketing et développement.

Notre objectif principal est de vous soutenir dans les choix faites pour vos démarches commerciale, marketing et communication depuis la conception de vos produits ou services jusqu’à leur mise à disposition sur le marché.

Nous analysons les possibilités de commercialisation d’un produit ou service et nous allons vous apporter les stratégies à adopter (réussite du produit, études de marché pour analyser les attentes des consommateurs mais aussi un étude de la concurrence pour vous situer a la bonne place et au bon moment).

Prestation de toute une gamme de services, notamment le conseil (conseils entreprise,consultant en marketing,consultant ressources humaines…), la création publicitaire, la production de matériel publicitaire…

La conception et la réalisation de campagnes publicitaires

Distribution de prospectus et d’échantillons publicitaires online.

La réalisation de campagnes de marketing et d’autres services publicitaires destinés à attirer et fidéliser les prospects

Promotion de produits, Marketing, Conseil en marketing, Webdesign,Prospection commerciale, Trouver des nouveaux clients

Communication / Marketing direct / E-mailing

Référencement naturel (SEO) / Marketing médias sociaux

Mais aussi, en régime de consultance, pour :

Le management des ressources humaines

RH – Consultance pour localiser le candidat parfait a votre besoin (en régime consultance et non pas de placement ou intérim)

