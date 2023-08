Daniel AURIBAULT (DANIEL AURIBAULT)

Reconnu et fort de plus de 20 ans en management de pôle commercial et opérationnel dans les domaines du conseil et de l'innovation, je valorise mon savoir-faire en développement de prestations à valeur ajoutée technique auprès d'industriels issus de secteurs exigeants et ayant des enjeux socio-économique de premier plan. Je fédère les équipes internes, les partenaires et les clients afin de contribuer à l'amélioration de la compétitivité par l'innovation.



Je manage actuellement et depuis plus de 14 ans un pôle high tech au sein d'un groupe industriel international : je développe des activités et des partenariats à valeur ajoutée technique dans les domaines des essais industriels, de la règlementation, du numérique et de la R&D pluridisciplinaire multi marchés.