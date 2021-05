Daniel BERRIAUX

J'ai 59 ans et J'ai un parcours professionnel et personnel très varié.

Je pense aujourd'hui connaître de multiples facettes de la réalité de terrain : de l'enseignement à la formation, du pilotage au management.



Mon domaine d'expertise est la difficulté scolaire et le handicap. Ma mission est aujourd'hui la mise en place d'une éducation au développement durable.

Mon crédo : il reste toujours de belles découvertes à faire et il y aura toujours un horizon pour créer.





Mes compétences :

Formation de formateurs

GRH

Encadrement

Enseignant

COMMUNICATION

ORGANISATION

ECOUTE