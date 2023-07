Daniel CARDI

Je fus membre des Jeunes Chambres Economiques et VP Exécutif Régional chargé des Relations Publiques et du partenariat au sein de la Fédération Lorraine des JCE. Je conseille depuis de longues années en matière de développement personnel, d'orientation professionnelle et scolaire. J'ai entrainé ou coaché (sur de courtes périodes) des sportifs de haut niveau (cyclisme,karaté,tennis) dans la meme journée je les poussais à l'exploit, la victoire souvent au bout. Je possède un fort charisme. J'ai la faculté de transcender tout individu doté "d'écoute et d'envie" mais je sais aussi les susciter. J'ai sorti des chefs d'entreprises, des étudiants, des ingénieurs, des demandeurs d'emplois cadres et autres des pires difficultés et les ai conduits aux résultats "les plus exceptionnels"...j'ai ainsi conseillé un jeune journaliste il y a plusieurs années (1989) et aujourd'hui à TF1 J. LEGROS, certes le temps a passé, s'en souvient -il ? Il en fut autant pour de nombreux responsables politiques qui devinrent ministres.

Je n'ai pu donner libre cours à mes talents de coach, de manager ou d'organisateur que sur de courtes périodes. J'ai pourtant de nombreuses expériences de "création d'entreprises et d'associations" ainsi que du management d'associations. J'ai participé à la réorganisation et à la création d' associations d'industriels et de commerÇants. J'ai aussi participé activement aux créations et au développement d'associations d'utilisateurs de l'informatique en délivrant aussi les cours d'initiation. J'ai participé et managé des associations de parents d'élèves puis adhéré à la PEEP en particulier où mes quelques interventions ont métamorphosé classes et professeurs. Aujourd'hui je dispose de plus de temps car mes enfants sont grands et indépendants . Quand l'une d'elle veut aider ses collègues ou amis "en panne" elle leur conseille de m'appeler et le résultat est "toujours surprenant". Issu d'une famille, très modeste et désunie ma principale préoccupation fut de réussir celle que j'ai fondée. J'ai réussi certes mais je tiens aussi à aider les femmes et les hommes, les entreprises et les organisations à réussir : "c'est ce que je sais faire le mieux". Pour cela je suis à votre écoute ! Vous noterez que je suis un utilisateur expert de : l'A.T. (analyse transactionnelle), l'analyse graphologique spécialisée signatures et chiffres, la P.N.L. (programmation neuro-liguistique), l'analyse de la personnalité, la relaxation et la communication Alpha.

Mes compétences acquises dans les méthodes de "l'apprentissage précoce", expérimentées et pratiquées et donc vérifiées sur mes enfants, qui ont réussi brillamment leurs études supérieures me permettent de donner un conseil éclairé sur l'éducation et l'orientation scolaire, universitaire et professionnelle. Je peux intervenir "ponctuellement" comme formateur ou conseil.