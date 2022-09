Ingénieur des Télécommunications

option informatique et réseau

Titulaire d'une Licence en Science de Gestion(management)



Mes compétences :

 Multimédia: Microsoft office, open office, libre

Analyse et conception: MERISE, UML, Win'Design

 Virtualisation : VMware, Packet tracer, virtual

Administration système:Apache2, samba, dhcp, bind9

Base de données: ORACLE, SQL

Systèmes d'exploitations: Windows 9x/2000/XP/Vista

 Comptabilité : SAGE SAARI ligne 100.

Langages: JAVA,Javascript, HTML, C#, C++,CSS