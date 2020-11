Daniel CINGLANT

Expérience internationale sur lensemble du spectre Digital & Cloud : Direction de département Digital & Cloud / Architecte infra (Cloud et dédiée) / Architecte applicatif / Développement. Bilingue Français/Anglais et bon niveau en espagnol.



Résumé de compétences :



- Stratège Cloud & Digital : Move to Cloud / Digitalisation / Shadow consulting

- Directeur de projets internationaux

- Directeur de pôle

- Pilotage de Recovery Plans / Définition et mise en place de PCA / PRA

- Background d'architecte applicatif

- Background d'architecte de plates-formes Web à forte volumétrie

- Background de développeur full stack et de webdesigner



#CLOUD #ARCHITECTE #DEVOPS #CONSULTANT #AI #BIGDATA #MACHINELEARNING