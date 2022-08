Daniel DANIEL RODRIGUEZ (RODRIGUEZ)

Devops spécialisé sur les systèmes linux et ouvert aux nouvelles technologies de conteneurisation, l'approche

Infrastructure as code. Egalement ouvert et intéressé au

développement python ruby ou shell utilisé dans les produits

de type Ansible ou Puppet, ainsi que les plateformes de

versioning tel que Gitlab.

La représentation graphique des métriques et leur

interprétations via des plateformes du type Graylog sur base

de d'Elasticsearch font également partie de mes aptitudes.



le détail de mon parcours sur https://www.linkedin.com/in/daniel-rodriguez-67b12468/