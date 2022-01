Daniel DLOSSAR (DANIEL)

Le Magasin 2012 - current

Employer: ISO Implants et Systèmes Orthopédiques

Maintien de la satisfaction du client avec une gestion rapide et professionnelle des retours de produits.

Assurer la liaison avec le directeur du magasin pour mettre en place une mise en page visuellement attrayante pour les marchandises du magasin.

Analyse des stocks effectuée pour déterminer les niveaux de stock optimaux.

Encadrement des employés pour aider à améliorer leurs compétences et permettre aux membres de l'équipe de devenir les plus performants au travail.

Établir des relations avec les membres de l'équipe pour encourager la volonté de répondre aux préoccupations et aux problèmes.



Entretien, Réparation et Montage De Vélos 2018 - current

Employer: Indépendant

A utilisé des compétences de coordination et de planification pour obtenir des résultats conformément au calendrier.

Offrir un niveau de service exceptionnel à chaque client en écoutant les préoccupations et en répondant aux questions.

Identifié les problèmes, analysé les informations et fourni des solutions aux problèmes.

Exécuté les tâches quotidiennes avec précision et efficacité.

A écouté activement les clients, a traité les problèmes rapidement et a signalé les problèmes majeurs au superviseur.