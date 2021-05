Daniel DURIEZ

Retraité depuis peu, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie papetière en 1974.

Chargé de maintenance de machines automatisées, j'ai évolué vers la responsabilité de la partie électrique, puis de la maintenance.

J'y ai développé les méthodes :

La sécurité des interventions et des réseaux pour l'énergie électrique, des courants faibles à la THT.

L'optimisation de la maintenance par la mise en place et l'organisation de méthodes adaptées. C'est dans ce domaine que j'ai eu mes plus grandes satisfactions. L'implication des équipes, la maîtrise totale des coûts, l'analyse des incidents et le retour d'expérience ont mis notre usine à un très haut niveau de fiabilité.