Daniel GASSION

"Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends." - Benjamin Franklin

Telle est ma philosophie après deux ans de vie active dans l'informatique. Je suis aujourd'hui un apprenti Chargé d'Affaires orienté chiffres et performance qui n'a aujourd'hui qu'un seul objectif. Finir sa carrière professionnel en tant qu'Ingénieur Travaux aguerri. Et vous, quel est votre objectif ?



À la recherche d'une Alternance Ingénieur Travaux pour Sept./Oct. 2020



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

Bug Tracking System

Autocad