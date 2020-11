Daniel GOMEZ

Mon métier ma donné la possibilité d'acquérir une multitude de compétences,

Le conseil, l'expertise, l'écoute, la réactivité, le suivi des dossiers et la commercialisation que je mets à la disposition de mes clients,

Attaché aux valeurs humaines, je possède une aisance communicative et relationnelle.

Dynamique de nature, je me montre combatif et également visionnaire pour toujours apporter des nouvelles idées et les solutions les plus appropriées aux besoins des mes clients, qu'ils soient satisfait avec le service rendu face à une concurrence agressive est une belle récompense



Mes compétences :

Gestion comptabilité

Relationnel

Vente directe

Vente B2B

Passionné

Motivation

Gestion technique

Commercial

Prospection

Chasseur