Daniel Ivryan AZIS

Toko Bu Yati est spécialisé dans la vente à distance de produits culinaires Indonésiens et Asiatiques. Notre objectif est de partager et de faire connaitre la culture culinaire indonésienne en France.



Sur notre site internetArray, retrouvez d'authentique produits indonésiens et asiatiques : Mi Goreng, Teh botol, Epices et préparations culinaires, Sauces Asiatiques, Kecap Manis, ... et bien d'autres encore.



Afin de mettre cette cuisine à la portée de tous, nous créons, chez Toko Bu Yati, de nombreux tutoriels et recettes de cuisines dans le but que votre expérience soit la plus agréable possible. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons dans les meilleurs délais : contact@tokobuyati.com



Bon appétit, et bonne visite avec Toko Bu Yati !



