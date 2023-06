Actuellement disponible sur le marché du travail, je suis intéressé par tout poste d'opérateur/ouvrier de production.



Mon expérience en tant qu’opérateur/ouvrier de production dans le domaine industriel m’a préparé à un environnement disciplinaire et sécuritaire ainsi qu’aux défis des événements imprévus.

Mes qualités relationnelles et mon sens de l'organisation y ont toujours été très appréciés, à la fois par mes supérieurs, mais aussi par mes collègues.



Volontaire, je n’appréhende aucune tâche, et de plus je possède une réelle facilité à apprendre rapidement. Sérieux, consciencieux et dynamique, je suis de plus capable de m'adapter à toutes les situations, qu'il s'agisse de travailler en équipe ou en autonomie.

Capable de faire preuve d’une très grande flexibilité, j’accepte tout type de contrat de travail et tout type d’horaire.



Mes compétences, ma disponibilité et ma flexibilité vous séduiront.



Daniel Josse,

0497/743 332



Mes compétences :

Microsoft Windows

Microsoft Excel