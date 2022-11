Daniel Michel ZILLI

En 2016, dans le cadre d’une mission chez Safran Nacelles. J’avais pour objectif de calculer les performances aérodynamiques d’un inverseur de poussée à portes de turboréacteur de type « Target ». J’ai fait preuve d’imagination et d’initiatives tant sur la préparation de la géométrie (Siemens NX10), la mise au point du maillage surfacique et volumique de la structure (Siemens NX10 et Fluent Meshing) que sur l’analyse des résultats numériques à partir du code de calcul Fluent. J’ai approfondi mes connaissances sur la version actuelle du code qui inclus pratiquement tous les niveaux de turbulences allant des approches URANS aux approches Hybrides URANS-LES. En 2015 dans le cadre de mon stage de fin d’étude, J’ai travaillé pour le compte de Airbus. Ma mission au sein du groupe consistait à optimiser les comportements aérodynamiques et à supprimer l’instabilité du tremblement tout en augmentant la finesse aérodynamique (Portance Traînée) sur un profil d’aile de type A320. J’ai parfaitement compris les aspects physiques de l’influence de la déformation vibratoire, de la partie arrière de l’aile et j’ai mis en œuvre des déformations originales qui ont conduit à des comportements aérodynamiques optimisés. En 2013 j’ai participé au concours de design de l’organisation internationale « Formula Student Germany » dans la catégorie voiture électrique. Avec l’université Nelson Mandela Métropolitaine (Port Elizabeth) en tant que chef de département de la section « Power-train ».



