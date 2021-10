Daniel MORRISON

PROFIL PROFESSIONNEL



Chef de projet accompli avec 10+ ans d'expérience

Professionnel certifié en logistique (chaîne d'approvisionnement)

Master (Bac + 5)

Expertise dans les relations clients, les études de marché, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les affaires internationales





CARRIÈRE



Responsable Export et National, Audio Sud

mars 2019 présent à Montpellier, France

- Gestion des comptes de la clientèle du premier contrat à la livraison finale des produits

- Administration des logistiques

- Développement des ventes de l'entreprise à l'étranger et sur le territoire national

- Prospection des entreprises et études des marchés pour le développement commercial

- Chargé des communications et des partenariats



Coordinateur développement clientèle et commercial, amfori

décembre 2013 - avril 2018 à Bruxelles, Belgique

- Conseiller des petites, moyennes et grandes entreprises membres damfori pour améliorer les conditions de travail et la performance environnementale dans leurs chaînes dapprovisionnement

- Définition des stratégies des prestations de services à la clientèle

- Supervision de léquipe de soutien aux membres pour le développement des prestations et des réponses aux requêtes

- Création denquêtes et intégration des commentaires des clients



Manager relation clientèle et partenariats, CSR Europe

octobre 2010 - avril 2012 à Bruxelles, Belgique

- Gestion de plusieurs grandes comptes multinationales et dune équipe de gestionnaires de compte

- Gestion de projets transverses qui ont avancés les objectives corporatives des comptes clés

- Évaluation des programmes de RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) de diverses multinationales



Responsable de campagne européenne, Coalition européenne pour la responsabilité sociale et environnementale des entreprises

septembre 2009 - septembre 2010 à Bruxelles, Belgique

- Organisation et gestion des réunions ciblées avec des fonctionnaires et des parlementaires de lUnion Européenne

- Mise en œuvre dune campagne européenne incluant les plans dactions, budgets, communiqués de presse et politiques proposés autour de la RSE





Cadre commercial, Global Benchmarking Group Europe

février 2007 - avril 2009 à Barcelone, Espagne

- Dépassement des objectifs de vente dévénements exclusifs en Français, Anglais, Espagnol auprès des dirigeants dentreprises de différents secteurs dactivités





EDUCATION



Certification Professionnel de la Chaîne dApprovisionnement, CSCP (ASCM.org/CSCP)

juin 2018 à Montpellier, France



Master en Etudes de Développement International, Université Dalhousie

septembre 2004 - août 2006 à Halifax, Canada

- Publication de ma thèse de master @ Open Space Forum



Maîtrise en Etudes de Développement International et Sociologie, Université Trent

septembre 2000 - avril 2004 à Peterborough, Canada



Espagnol Niveau Avancé, Olé Languages

octobre 2006 - janvier 2007 à Barcelone, Espagne



Diplôme Bilingue en Français et Anglais, titre du collège Adam Scott

septembre 1994 - juin 1999 à Peterborough, Canada





Langues : Anglais (Maternelle), Français (Bilingue), Espagnol (Avancé)



Informatique : gestion de base des données, logiciels pour la gestion de la

relation client, Office, Wordpress



Profil : https://www.linkedin.com/in/danielmorrison29/