Daniel MURGUI-TOMAS

J'aide les dirigeants à avoir des prises de parole impactantes en public et dans les médias. J'ai créé pour cela la méthode CIBLES : Communication Interpersonnelle Boostée par le Langage des Émotions et des Sensations. Elle permet de mettre le meilleur de sa personnalité au service d'un message.



Journaliste TV devenu media trainer, j'ai acquis la conviction que la charge émotionnelle du discours et l'impact de la gestuelle constituent les clés du succès à l'oral. Lorsque j'accompagne un client dans la construction de son personnage public, j'utilise les techniques de communic'acteurs associées à l'outil Arc-En-Ciel DISC.



En coaching je propose de développer leadership et qualités relationnelles en plaçant l'intelligence des émotions au cœur de la communication interdividuelle.



Côté cours j'interviens depuis une vingtaine d'années en grandes écoles : Sup de Sup, ENA, Sciences Po Grenoble, CELSA Paris Sorbonne, Université de Montpellier...



Vous pouvez me retrouver sur mon blog http://www.le-talent-est-en-vous.fr où je partage régulièrement du contenu à destination de mes clients et étudiants.



Passé par le théâtre amateur, formé au CFPJ, j'ai débuté dans les médias en 1983 comme animateur radio. Une passion vécue en parallèle de mes études en psychologie de l'enfant. A vingt-quatre ans, un reportage TV sur l'une des premières unités de soins palliatifs en France, m'a valu de recevoir le Prix de «Meilleur Journaliste 1989 en Languedoc-Roussillon». Une autre de mes passions, la communication politique, m'a conduit à accompagner à l'élection présidentielle de 2017 l'un des "petits candidats".



Mes compétences :

Parler en public

Neurosciences

Communication de crise

Communication politique

Communication non verbale

Formation au porte-parolat

Media training

Coaching de dirigeants