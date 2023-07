Daniel-Paul STEVENS

Spécialiste de la Russie, de l'Ukraine et des pays CEI, ainsi que des relations historiques et économiques de ces pays avec la Belgique et l'Europe. Souvent consultant économique pour des projets ONU ou CEE, pour la Chambre de commerce Russie, aussi conférencier historique, accompagnateur culturel ou économique, expert en anciens emprunts et billets de banque russes, argenterie russe, etc. Organisateur d'expositions consacrées à la Russie ou l'Ukraine. Aussi généalogiste de familles apparentées.



