Daniel RICHARD

- Responsable Licence Professionnelle Métiers de la Protection et de la Gestion de l'Environnement (Gestion & Traitement des Déchets - GTD / Sites et Sols Pollués - SSP)

- Responsable relations entreprises LPRO GTD/SSP & Master GEI

- Enseignant-Chercheur, physicien (nucléaire / thermodynamique / énergétique / EnR / instrumentation / acoustique / environnement)

- Membre du conseil Scientifique du SIRTA (X-école polytechnique, Palaiseau)



- informatique d'entreprise (Pack Office expert)

- modélisation en énergétique (Comfie-Pléiades), thermique (TRNSYS, TRANSOL), thermodynamique (THERMOPTIM)



- Instrumentation en Physique de l'Environnement (eddy correlation, Bowen, AS et profils)

- mesures et études micrométéorologiques

- R&D dans le domaine capteurs pour l'environnement

- systèmes d’acquisition de données



Mes compétences :

Physique

Thermique industrielle

Instrumentation scientifique

Modélisation numérique

Projets européens

Climate change

VBA Visual Basic

Développement durable

SME / SMS / SMI

Analyse environnementale et expertise

Responsable de formation

Gestion de projets

Recherche scientifique

Énergies Renouvelables

R&D and Technological Innovations

VBA

Matlab

Apprentissage

Déchets