Daniel ROUHAUD

Ingénieur en constructions aéronautiques (ENSICA Toulouse 1979), j’ai effectué mon service militaire comme enseignant en Thermique et Mécanique des Fluides à l’Ecole des Applications Militaires de l’Energie Atomique (EAMEA Cherbourg 1980).

La première partie de ma carrière (de 1980 à 1988) s’est déroulée sur des chantiers de constructions industrielles (Chimie, Pétrole, Energie), en tant que responsable projets et/ou chantiers pour des sociétés d’Ingénierie et/ou des entreprises de montage, voire comme chargé d’affaires (Buzzichelli, Elf Congo, Spie Batignolles, Alsthom, Spie Trindel).

Durant cette période, j’ai managé des effectifs jusqu’à 100 personnes et géré des budgets jusqu’à 30 MF.



La deuxième partie de ma carrière s’est déroulée en France, où je me suis orienté vers le management de production. De 1988 à 2005, j’ai été successivement Responsable de Production, puis Directeur de plusieurs Etablissements Industriels, et également Responsable de Projets à l’occasion d’opérations de développement et de modernisation de sites de production.

Durant cette période, j’ai managé des effectifs jusqu’à 120 personnes, et géré des budgets annuels de 10 à 20 M€.

Depuis Septembre 2005, je suis Responsable Produit pour la branche Structure d’Imérys TC (6 sites en France).

J’assure le développement de nouveaux produits et systèmes constructifs, le processus incluant conception, évaluation, certification et industrialisation.

Je défends également les intérêts de mon entreprise au sein de groupes de travail techniques de la fédération professionnelle.

Outre le management des moyens humains, l’optimisation des processus industriels, et la gestion d’établissements ou de projets, ce parcours m’a permis d’acquérir des compétences techniques dans les domaines suivants :

• Récupération d’énergie, substitutions, réseaux de chaleur urbains

• Thermique des matériaux et du bâtiment

• Activités industrielles en ICPE, process à feu continu, QHSE

• Ingénierie et montage industriel

• Conception produit

• Secteurs : matériaux de construction, industries de process, production métallique et mécanique, béton armé et précontraint, tuiles et briques.



Mes compétences :

Directeur d'agence

Directeur de site

Directeur industriel

Directeur projets

directeur technique

Energie

Management

Management equipes

Management Equipes Pluridisciplinaires

Optimisation

Optimisation processus

QHSE

Relation Client

Technique