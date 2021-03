Daniel SARTORI

20 ans d'expérience dans les fonctions commerciales / marketing :

- Élaboration et mise en œuvre de stratégies commerciales et marketing

- Management d'équipes pluridisciplinaires et multi-sites

- Négociations Grands Comptes en environnement BtoC et BtoB

- Retail et Ventes Directes

- Animation de réseaux de distribution



Mes compétences :

Grande distribution

Négociation

Chef des ventes

Grands comptes

Téléphonie mobile

Gestion de projet

Management

Pilotage commercial

Stratégie commerciale

Direction commerciale

Marketing

Coaching d'équipe

Vente directe

Coaching individuel