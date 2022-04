Daniel SCHAILLEE

Pour la tannerie TNP, j’ai fait évoluer le système qualité ISO 9002 vers la norme ISO 9001-version 2000. J’ai identifié 3 axes d’évolution principaux : la cartographie des processus, la communication avec les clients et la conception/développement. Dans ce but, j’ai mis en place et animé différents groupes de travail sur ces thèmes. Différentes actions en ont découlés : création d’un journal de liaison avec les clients, d’une enquête clientèle, d’un document de gestion de la conception…L’audit de janvier 2003 a validé cette évolution confirmée par l’audit de suivi de 2004 durant lequel aucun écart n’a été décelé par l’auditeur.





Pour le Département Inspection Télévisée et Tests de Réseaux d’assainissement d’une filiale de Vivendi Environnement, j’ai mis en place via notamment des groupes de travail le système Qualité ISO 9002 et préparé l’audit préalable à la démarche MASE en collaboration avec le Responsable sécurité.







