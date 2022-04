Madame, Monsieur,



Je suis Daniel SCHAWANN, micro-entrepreneur pour la société DS Formations, spécialisée dans le conseil en prévention des risques.

Fort d’une expérience de plus de 20 années dans le domaine d’activité, j’ai choisie de devenir un acteur indépendant. C’est pourquoi aujourd’hui je tiens à vous en faire part, afin de vous proposer mes services de prestations. Dynamique, ponctuel et consciencieux, je serai ravi de mener à bien la mission ou toute opération que vous pourriez me confier. D’un pragmatisme hors pair, je m’adapte donc à tout type de public et tout type de situation.

Mon expérience, mes qualités professionnelles ainsi que mes connaissances profondes du métier, pourrait nous permettre une collaboration aboutie.

Je vous adresse ci-joint, ma plaquette répertoriant les domaines d’action de ma société.

Je me tiens à votre entière disposition, pour nous entretenir afin de vous apporter toutes les informations nécessaires.

Je vous remercie, Madame, Monsieur, pour l’attention que vous m’avez porté et vous prie d’accepter l’expression de mon profond respect.





Daniel SCHAWANN

Conseiller et formateur en prévention des risques.

06-70-61-16-84

ds.formations.59@gmail.com