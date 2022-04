Daniel SCHIERER

Spécialiste en micro-informatique, mon monde est celui du "PC".

Mon premier contact avec l'informatique est survenu en 1981. J'ai connu le Sinclair ZX81, l'Oric 1... Puis le Burroughs B80 et B81, gros ordinateur où les données étaient saisies sur une "télétype".

Ensuite apparurent les "compatibles PC" : l'Amstrad PC1512, le Tulip sur processeur 8086. Plus récemment, Unix sur Sun 1000, puis Linux.

Jamais trop loin du progrès de ces machines, je les connais aujourd'hui sous beaucoup de leurs coutures.

Dans des domaines aussi variés que le développement, le dépannage, les réseaux et le support, j'ai développé des compétences qui me permettent de comprendre beaucoup d'aspects des métiers de l'informatique.

Aujourd'hui, dans mes tâches de formation, dépannage et assistance dans les mondes Windows et Internet, je suis heureux de voir revenir les clients que j'ai servis et de les entendre m'exprimer leur satisfaction de notre collaboration.



Mes compétences :

Formation

Graphisme

Informatique

Internet

Musique

Réseau